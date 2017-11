Die Karlsruher Hospizwohnung in der Weststadt stellt ihren Dienst nach nur eineinhalb Jahren ein. Mit dem heutigen Donnerstag endet der Betrieb. Für die frei werdenden räumlichen Kapazitäten sollen alternative Nutzungsmöglichkeiten geprüft werden.

Der Direktor des Diakonischen Werks Karlsruhe, Wolfgang Stoll und die Leiterin des Hospiz, Christine Ettwein-Friehs sprechen in einer Pressemitteilung von einem "schweren Schritt" der aber "fachlich gerechtfertigt" sei. Die Karlsruher Hospizwohnung war als erste bundesweit im April 2016 eingeweiht und im August offiziell eröffnet worden.

Alternative Möglichkeit zum Pflegeheim

Das Konzept hatte vorgesehen, schwer kranken oder sterbenden Menschen, die nicht mehr zu Hause betreut werden konnten, eine alternative Möglichkeit zum Pflegeheim oder einem stationären Hospiz zu bieten. Insgesamt standen sechs Wohnplätze zur Verfügung.

Der tatsächliche Bedarf habe sich allerdings innerhalb der bisherigen Projektlaufzeit als niedriger erwiesen, wodurch die Wohnung nicht ausgelastet werden konnten, erläutert Wolfgang Stoll. Um ein allzu großes finanzielles Defizit zu vermeiden, sei dieser Schritt nun leider notwendig geworden, heißt es.

Diakonie Karlsruhe zeigt sich dankbar

Die Diakonie Karlsruhe zeigt sich nach eigener Aussage dankbar für die reiche Unterstützung, welche die Hospizwohnung zu jeder Zeit von allen Seiten erfahren habe, sei es in finanzieller oder ideeller Hinsicht durch die Solidarität in der Nachbarschaft,die Stadt Karlsruhe sowie die lokalen Medien gewesen.

"Zehn Menschen haben in den vergangenen Monaten ihre letzte Lebenszeit in der Hospizwohnung verbringen können - in ruhigen, barrierefreien und freundlich gestalteten Räumen, und unter der verlässlichen Anwesenheit von kompetenten Präsenzkräften", erinnert Christine Ettwein-Friehs an die Geschichte der Hospitzwohnung.

Alternative Nutzungsmöglichkeiten werden geprüft

Träger der Karlsruher Hospizwohnung waren das Diakonische Werk und der Caritasverband Karlsruhe. Finanziell gefördert wurde das Projekt neben Spenden unter anderem auch von der Stadt Karlsruhe.

Für die nun frei werdenden räumlichen Kapazitäten werden nun adäquate alternative Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Die Altbauwohnung war erst Anfang 2016 aufwändig saniert und barrierefrei für den Pflegeeinsatz umgebaut worden.