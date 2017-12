Raketen, Böller &Co.: Stadt Karlsruhe mahnt zur Vorsicht mit Feuerwerk

Silvester bedeutet für viele vor allem, das neue Jahr gebührend mit Böller, Raketen und Co. zu begrüßen. Das Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe warnt vor einem zu sorglosen Umgang mit den Feuerwerksartikeln. "Die Gefahr eines Silvesterfeuerwerks sollte nicht unterschätzt werden", so Amtsleiter Björn Weiße.

Björn Weiße ist Leiter des Ordnungs- und Bürgeramts (OA) und warnt vor schlimmen Verletzungen mit bleibenden gesundheitlichen Schäden als Folgen eines zu sorglosen Umgangs mit Feuerwerkskörpern und Bränden.

Kein Feuerwerk bei Kirchen, Krankenhäusern und vor Heimen

Das Ordnungsamt rät deshalb zur Vorsicht beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern und weist auf klare rechtliche Regeln hin. So dürfen Feuerwerkskörper nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Fachwerkhäusern abgebrannt werden.

"Damit sollen vor allem Kinder, kranke und ältere Menschen, die besonders unter dem von Feuerwerkskörpern verursachten Lärm leiden, sowie besonders brandgefährdete Gebäude geschützt werden", erklärt Weiße.

Auf Sicherheit achten!

Gefahren gehen zudem verstärkt von Feuerwerkskörpern aus, die in Deutschland wegen fehlender Sicherheitsanforderungen gar nicht zugelassen sind, aber aufgrund der oftmals günstigeren Produktpreise im Ausland oder über das Internet gekauft werden.

In Deutschland dürfen nur vom Bundesamt für Materialforschung (BAM) zugelassene pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1 (Knallerbsen, Tischfeuerwerk und Wunderkerzen) und 2 (Böller, Fontänen und Raketen) verkauft werden. Gegenstände der ersten Kategorie dürfen nur von Personen, die mindestens zwölf Jahre alt sind, gekauft werden. Produkte der Kategorie 2 dürfen erst ab dem 18. Lebensjahr gekauft und abgebrannt werden - allerdings nur am Sonntag, 31. Dezember 2017, und am Montag, 1. Januar 2018.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bam.de und bei der Behördenrufnummer 115.