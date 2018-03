"Pulse of Europe" in Karlsruhe: Kundgebung zum Koalitionsvertrag der GroKo

Am Sonntag, 4. März, trifft sich "Pulse of Europe" zum 25. Mal in Karlsruhe. Die Kundgebung mit offenem Mikrofon findet von 14 von 15 Uhr auf dem Platz der Grundrechte statt.

Zum 25. Mal trifft sich am kommenden Sonntag, 4. März, die europäische Bürgerbewegung "Pulse of Europe" in Karlsruhe. Die Kundgebung findet, laut einer Pressemitteilung, von 14 bis 15 Uhr auf dem Platz der Grundrechte statt. Der Tag der Veranstaltung ist außerdem der italienische Wahlsonntag, in Berlin wird zudem über den Koalitionsvertrag entschieden.

Tobias Kuntz, Mitglied des Karlsruher Organisationsteams, befasst sich in seiner diesjährigen Impulsrede hauptsächlich mit den Aussagen zu Europa, die im Koalitionsvertrag der GroKo gemacht werden. In diesem Koalitionsvertrag geht es, zur Freude der Bürgerbewegung, in Kapitel eins um die deutsche Rolle in der Europäischen Integration.

Offenes Mikrofon für Interessierte

"Wie sehr sich die EU-Themen auch immer wieder auf unseren Alltag auswirken zeigt nicht nur die Debatte um die Große Koalition, sondern auch zum Beispiel das Treffen zu deutsch-französischen Gesprächen im Rahmen 'Innovation im Dialog' der beiden Oberbürgermeister von Karlsruhe und Nancy" sagt Michael Haug aus dem Organisationsteam "Pulse of Europe" Karlsruhe.

Wie bei den Veranstaltungen zuvor, kann bei der Kundgebung von "Pulse of Europe" auch dieses Mal wieder jeder Teilnehmer, der möchte, seine Gedanken zum Friedensprojekt EU vor dem offenen Mikrofon teilen.

