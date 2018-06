vor 1 Stunde Karlsruhe Pulse of Europe: Karlsruhe macht gemeinsame Sache mit Baden-Baden, Heidelberg und Landau

Seit über einem Jahr gibt es nun schon die pro-europäische Bürgerinitiative Pulse of Europe auch in Karlsruhe. Nun treffen such die PoE-Städte in der Region zu einer ersten gemeinsamen Kundgebung in der Fächerstadt am Sonntag, 1. Juli.