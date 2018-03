Wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung musste sich am Dienstag eine 24-jährige vor dem Karlsruher Amtsgericht verantworten. Ihr wurde zur Last gelegt einen 22 Jahre alten Studenten gegenüber Ermittlern zu Unrecht der versuchten sexuellen Nötigung bezichtigt zu haben. Die Angeklagte gestand die Tat vor Gericht.

Infolge der Falschaussagen der Angeklagten Michelle B. wurde gegen den 22-jährigen Mann Untersuchungshaft angeordnet. Zwei Monate saß der Mann dort unschuldig ein bis er im Mai des vergangenen Jahres vor Gericht freigesprochen wurde, nachdem die 24-jährige Frau ihre Anschuldigungen zurück nahm und eine Falschaussage einräumte.

Wegen falscher Verdächtigung und Freiheitsberaubung musste sich die junge Frau am Dienstag vor Gericht verantworten. Gleich zu Prozessbeginn gestand die gelernte Hotelfachfrau, bei ihren Aussagen gegenüber der Polizei mehrmals gelogen und den Mechatronikstudenten zu Unrecht beschuldigt zu haben.

Freiheitsstrafe wird auf Bewährung ausgelegt

Nach der Anhörung des zu unrecht Beschuldigten, der als Nebenkläger auftrat, des damals ermittelten Polizeikommissars und der ehemaligen Mitbewohnerin der Angeklagten, fällte das Gericht am Mittag das Urteil: Die 24-jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.

Damit deckt sich das Urteil des Gerichts weitestgehend mit den Forderungen von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung. Außerdem muss die junge Frau für die Kosten des Verfahrens, Schmerzensgeld und weitere Kosten von insgesamt 12.000 Euro aufkommen.

Mehrmals bei der Polizei gelogen

Gegenüber ihrer Mitbewohnerin und der Kriminalpolizei gab Michelle B. an, von dem 22 Jährigen an eine Hauswand gedrängt und geküsst worden zu sein. Zur gleichen Zeit ereigneten sich in Karlsruhe mehrere Überfalle auf Frauen mit ähnlichem Tatmuster, wie der von Michelle B. damals bei der Polizei angegeben. Wie die Angeklagte am Dienstag vor Gericht bestätigte, wusste sie auch von diesen Fällen. Die Polizei ging damals davon aus, dass der von Michelle B. beschuldigte Mann auch für die anderen Überfälle verantwortlich sei. Diese Vermutung bekräftigte die Frau bei mehreren Telefonaten und Verhören. Dies bestätigte der als Zeuge geladene Kriminalkommissar der Richterin.

Nachdem eine DNA-Spur zunächst den Verdacht gegen den jungen Mann erhärtete, machte die Aussage eines Nachbarn des Beschuldigten die Ermittler stutzig, da diese sich nicht mit den Aussagen von Michelle B. deckten. So revidierte die Angeklagte erst beim sechsten Verhör gegenüber der Polizei bei ihren Aussagen gelogen zu haben und gab zu, den Studenten zu Unrecht beschuldigt zu haben.

Die Anwältin des Nebenklägers berichtete vor Gericht von den Folgen die ihr Mandant durch die Anschuldigungen erlitten habe. So konnte der Student an mehreren Prüfungen aufgrund seiner U-Haft nicht teilnehmen, seine Freundin trennte sich von ihm und auch sein soziales Umfeld sei auf Abstand gegangen. Zudem habe er den Handballverein wechseln müssen und sei an der Uni gemobbt worden. Aufgrund der Umstände habe seine Mutter zudem einen Schock erlitten und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden.