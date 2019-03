vor 3 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Proteste gegen neues Urheberrecht im Internet: 5.000 Menschen demonstrieren in Karlsruhe

Aus Protest gegen die geplante Reform des Urheberrechts sind am Samstag in mehreren Städten im Südwesten, darunter auch in Karlsruhe, zahlreiche zumeist junge Menschen auf die Straße gegangen. Ihr Unmut richtet sich insbesondere gegen den Artikel 13, mit dem Plattformen wie YouTube künftig stärker in die Pflicht genommen werden sollen.