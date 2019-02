Protestbewegung in Karlsruhe: "Gelbwesten" wollen am Wochenende gegen Dieselfahrverbote demonstrieren

In Karlsruhe ist für Samstag eine "Gelbwesten"-Demonstration angemeldet. Bekannt wurde die Protestbewegung Ende Oktober 2018 in Frankreich. Nun hat Pascal Völlinger eine solche Versammlung auch in der Fächerstadt angemeldet. Ihm geht es unter anderem um Dieselfahrverbote, die Beseitigung der Wohnungsnot und um die Einführung von Volksentscheiden.

In Frankreich gehen die Gelbwesten seit Oktober regelmäßig auf die Straße um für Steuersenkungen, Anhebung des Mindestlohnes und der Renten zu protestieren. Stein des Anstoßes war die ursprünglich geplante Steuererhöhung, insbesondere auf Diesel, im Nachbarland.

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres ist eine Gelbwesten-Bewegung auch in der Fächerstadt aktiv. Bisher gab es Infostände, unter anderem am Kronenplatz, und einen Spaziergang der Organisation in Richtung Durlach. Dieser wurde allerdings von der Polizei aufgelöst: "Die Ordnungshüter waren der Meinung, dass wir eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen", sagt Roswitha Manke, Mitorganisatorin der Karlsruher Gelbwesten, im Gespräch mit ka-news.

Zug durch Karlsruhe geplant

Der gewünschte Erfolg blieb aus Sicht der Organisatoren bislang aus. An diesem Samstag wollen sie mit einer Demonstration auf dem Marktplatz nun mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Laut Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe sind für die Zeit zwischen 14 und 18 Uhr rund 150 Teilnehmer angemeldet.

Der Marktplatz soll aber nur der Anfangspunkt sein: Nach Kundgebungen soll es laut Verantwortlichen weiter zur Reinhold-Frank-Straße gehen. "Eine genaue Route haben wir noch nicht. Wir gehen aber auf jeden Fall zur dortigen Feinstaubmessanlage und werden auch dort unsere Meinung kundtun", kündigt Pascal Völlinger, Versammlungsleiter der Gelbwesten-Bewegung in Karlsruhe, an.

An der Messanlage werden die Feinstaubwerte der Stadt gemessen. Die Werte solcher Stationen sind mit ein Grund, dass es in manchen Städten Deutschlands ein Dieselfahrverbot gibt. Eine Aufhebung der Verbote ist eine der Forderungen der Gelbwesten-Bewegung - auch wenn laut Stadtverwaltung in Karlsruhe derzeit keine solchen Verbote geplant sind. Weitere Forderungen sind unter anderem die Abschaffung der privaten Krankenkassen, Beseitigung der Wohnungsnot und die Einführung von Volksentscheiden bei wichtigen Themen.

"Gegen soziale Ungerechtigkeit" sind Pascal Völlinger und seine Mitstreiter Roswitha Manke und Katja Baumann bereits am vergangenen Wochenende in den Niederlanden auf die Straße gegangen. Rund 2.000 Menschen seien in Maastricht dabei gewesen. "Das war von allen Demos, auf denen ich bisher war, die Beste. Gute Stimmung und keine Randale", so der 30-jährige Völlinger.

So soll es am Samstag auch in der Fächerstadt ablaufen: "So eine Veranstaltung wünsche ich mir auch in Karlsruhe", sagt Pascal Völlinger. Aussschreitungen, wie sie zum Teil aus Frankreich bekannt sind, befürwortet er nicht.

Keine Auswirkungen auf Bahnverkehr befürchtet

Die Karlsruher Polizei glaubt ebenfalls nicht an Verhältnisse wie im Nachbarland: "Wir gehen von einer friedlichen Veranstaltung aus. Wir werden trotzdem mit einer angemessenen Zahl an Beamten vor Ort sein", erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Der Bahnverkehr in der Fächerstadt soll nicht beeinträchtigt werden: "Die Kaiserstraße ist nicht von der Veranstaltung betroffen", teilt die Stadt auf ka-news-Anfrage mit. Die Bahnen sollen am Samstag planmäßig fahren.

Und wie sieht der weitere Plan der Verantwortlichen der Karlsruher Gelbwesten aus? "Wir wollen nach der Demonstration weiterhin in Karlsruhe präsent sein und werden je nach Anlass weitere Aktionen durchführen", so Pascal Völlinger.