vor 2 Stunden Karlsruhe Prosit Neujahr: Welche Schlagzeilen wollen Sie 2018 lesen?

Der Jahreswechsel ist auch immer die Zeit der guten Wünsche und Vorsätze. Wir haben in der ka-news-Redaktion einige in Form von Schlagzeilen gesammelt. Mal mehr, mal weniger mit einem Augenzwinkern versehen. Was würden Sie gerne 2018 lesen?

Was wird das neue Jahr der Fächerstadt bringen? Wir haben einen Ausblick auf potentielle Karlsruher Schlagzeilen geworfen. Was wir 2018 gerne schreiben und lesen würden - unsere (nicht immer ganz ernst gemeinten) Wunsch-Schlagzeilen 2018. Aufstieg! KSC ist zurück in Liga 2!

KSC ist zurück in Liga 2! Kombilösung im Zeitplan: Stadtbahntunnel ist fertig!

Stadtbahntunnel ist fertig! Übergangslösung: Möbelhaus spendiert neue Sitzkissen für KSC-Tribünen

Verrechnet: Umbau des Badischen Staatstheater wird billiger

Karlsruhe wird Touri-Attraktion: Dino-Knochen bei Bauarbeiten gefunden

Die Bagger rollen: Arbeiten am Wildparkstadion beginnen

beginnen Auf Initiative von Karlsruhe: Bund fördert die Anschaffung von E-Autos

Eiswürfel in Pyramidenform : Band Deichkind outet sich als Karlsruhe-Fans

: Band Deichkind outet sich als Karlsruhe-Fans Scherzkeks krönt Kaiser: Geklautes Diadem ziert Denkmal am Mühlburger Tor

ziert Denkmal am Mühlburger Tor Ganz Karlsruhe wird Testfeld - autonomes Fahren ist voller Erfolg

- autonomes Fahren ist Sandkorn-Theater wird berühmt: Schauspieler gewinnt Kleinkunstpreis

wird Schauspieler gewinnt Kleinkunstpreis Konzertarena statt Sporthalle: Europahalle wird abgerissen - Sponsor baut Konzertarena

Europahalle wird abgerissen - Sponsor baut Konzertarena Nicht vergessen: Karlsruhe verwirklicht alle zum 300. Stadtgeburtstag geplanten Projekte

Karlsruhe verwirklicht alle zum 300. Stadtgeburtstag geplanten Projekte Plötzlich fröhlich : In Karlsruhe wird nicht mehr gebruddelt

: In Karlsruhe wird nicht mehr gebruddelt MiRO & Co. verordnen Home-Office : Sanierung Rheinbrücke verläuft ohne Stau

verordnen : verläuft ohne Stau Gegen Wohnraumknappheit: Fläche über Supermärkten wird überbaut

Das Fest 2018 : Gib ab! Tickettauschbörse vor Festgelände eingerichtet

: Gib ab! Tickettauschbörse vor Festgelände eingerichtet Spatenstich erfolgt: Investor baut neuen Busbahnhof in Karlsruhe! Die ka-news-Sportredaktion hat sich einmal überlegt, welche Schlagzeilen sie gerne 2018 über den Karlsruher SC verfassen würde... Herausragende Serie : KSC überwintert sorgenfrei in Liga zwei

: KSC überwintert sorgenfrei in Liga zwei Richtiger Riecher: Schleusener wird Torschützenkönig und bleibt beim KSC

und bleibt beim KSC Faschingsumzug 2018: Dieses Motto fanden sogar die Karlsruher lustig!

Dieses Motto fanden sogar die Karlsruher lustig! Sieg im Derby : KSC zerlegt VfB zum Saisonauftakt

: KSC zerlegt VfB zum Saisonauftakt Große Pläne im Citypark : See wird zum Badesee umgebaut

: See wird zum Badesee umgebaut Gegner sehen Schwar(t)z: KSC in der zweiten Liga nicht zu bremsen

in der zweiten Liga nicht zu bremsen Pokalschreck: KSC wirft Hoffenheim aus dem Pokal – jetzt zittert Dortmund

KSC wirft Hoffenheim aus dem Pokal – jetzt zittert Dortmund Mega-Zuspruch: Alle KSC-Heimspiele ausverkauft

Herausragender KSC-Nachwuchs : A- und B-Jugend spielen um Deutsche Meisterschaft

: A- und B-Jugend spielen um Deutsche Meisterschaft Alle Rückrunden-Spiele gewonnen! Bajramovic führt KSC II zurück in die Regionalliga

zurück in die Regionalliga Liebeserklärung : Calhanoglu und Stindl wollen Karriere beim KSC beenden

: Calhanoglu und Stindl wollen Karriere beim KSC beenden Verschollenes Sparbuch aufgetaucht: KSC jetzt schuldenfrei

Endlich! KSC absolviert vergessenes Testspiel

Liebe Leser, jetzt sind Sie dran! Schreiben Sie uns Ihre Schlagzeile(n) für das Jahr 2018. Was würden Sie am liebsten auf ka-news lesen wollen? Kommentieren Sie unter diesem Artikel oder schreiben Sie uns per ka-Reporter-Formular.