Ein sogenanntes "Citizen Science-Projekt" der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat zwei Jahre lang Kalikokrebse am Oberrhein untersucht - und dabei entdeckt, dass sie ganzjährig wandern und sich dadurch stark ausbreiten. Biologen der Fächerstadt halten dies für wichtige Ergebnisse, denn diese Krebse bedrohen die Biodiversität der Region.

Kalikokrebse sind Flusskrebse, die ursprünglich in Nordamerika leben. Aber seit 1993 breiten sie sich am Oberrhein aus: Eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität in den Gewässern der Region, denn sie sind besonders invasiv und zerstören Vegetation sowie Amphibien- und Libellenbestände.

In der pädagogischen Hochschule Karlsruhe beschäftigen sich Biologen damit, die Kalikokrebse am Rhein zu erfassen. Bereits seit 2016 bitten die Biologen Bürger um Mithilfe: Sie haben aufgerufen, Fotos von invasiven Krebsen an das Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung zu senden. Bis Januar 2018 haben die Forscher insgesamt 98 Meldungen gesammelt, darunter konnten 33 dem Kalikokrebs zugeordnet werden, und sechs andere betrafen andere invasive Flusskrebsarten.

Der Kalikokrebs wandert das ganze Jahr am Oberrhein

Mitte Juni wurden letztendlich die Ergebnisse dieses Citizen Science-Projekts veröffentlicht: Die Karlsruher Biologen konnten zeigen, dass der Kalikokrebs das ganze Jahr über am Oberrhein wandert. Und er sei sogar in der Lage, sich über Land fortzubewegen, in Amphibienschutzteichen zu überleben und dort Massenbestände zu bauen. Dort vernichten sie dann Amphibien, Libellen und andere Pflanzen, so der Pressebericht weiter.

Die Forscher hätten zudem entdeckt, dass die Jahreszeit nur eine kleine Rolle in der Wanderung spielt, denn er wandert das ganze Jahr über und zeigt die höchste Wanderaktivität im April und Oktober. "Wichtiger sind offenbar Faktoren wie hohe Luftfeuchtigkeit und milde Temperaturen", erläutert Alexander Herrmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung, der zusammen mit Adam Schnabler und Andreas Martens die Ergebnisse veröffentlicht hat.

