Seit mittlerweile zwei Monaten stehen neue, graue Altglascontainer im Karlsruher Stadtgebiet. Aber reibungslos läuft die Entsorgung nicht: Der neue Dienstleister hat noch immer nicht alle Probleme behoben.

Es könnte vermeintlich so leicht sein: Leere Flaschen werden im Altglascontainer entsorgt. Dieser wiederum wird regelmäßig geleert und führt das Leergut so in den Recycling-Kreislauf zurück. Doch seit Januar gibt es Probleme in der Fächerstadt: Ein neuer Entsorger ist für das Altglas zuständig, doch dieser hat zum einen zu wenig Container aufgestellt, zum anderen auch noch zu wenig Fahrzeuge im Betrieb.

Auch wenn die Stadt an sich nicht für die Altglas-Entsorgung zuständig ist, gingen allein im ersten Monat des Jahres bereits 360 Beschwerden bei der Behördennummer 115 ein - ein deutlicher Anstieg! Das Problem nicht in den Griff bekommt aber die Firma Knettenbrech & Gurdulic, die im vergangenen Jahr den Zuschlag für die Ausschreibung der Altglas-Entsorgung bekommen hat. Diese Ausschreibung wiederum hat die Firma Interseroh zu verantworten. Die Firma führt diese Ausschreibung stellvertretend für die dualen Systeme durch, welche in Deutschland entsorgte Verpackungen sammelt.

Stadt erwägt rechtliche Schritte

Und vor dieser Schwierigkeit stehen die Verantwortlichen der Stadt: Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner für die vollen Sammelcontainer - auch das Amt für Abfallwirtschaft muss sich an Interseroh wenden. Und die müssen sich wiederum mit dem Entsorger einigen. "Bürgermeister Stapf wird sich mit einem Schreiben an das Unternehmen Interseroh wenden und fordert eine umgehende Lösung der seit nunmehr fast zwei Monaten andauernden Missstände", heißt es von Seiten der Stadt auf ka-news-Anfrage. " Die Stadt prüft derzeit auch rechtliche Handlungsoptionen."

Weiter würde man alles in der Macht der Stadt stehende tun, um die Situation zu entschärfen: "Das AfA überprüft und dokumentiert aktuell alle Standplätze der Altglascontainer und überprüft diese auch im Hinblick auf deren Verkehrssicherheit", so das Presseamt weiter. Immerhin: Im Gegensatz zur Situation von vor einem Monat, seien Mitte Februar - bis auf zwei Ausnahmen - auf allen bisherigen Standplätzen Altglascontainer aufgestellt worden.

Neue Container sind zum Teil zu laut und schnell voll

Doch diese Container entsprechen laut Informationen der Stadt nicht alle den Anforderungen an den Lärmschutz, davon abgesehen, dass sie zu selten geleert werden und damit oft überfüllt seien. "Seitens des Ausschreibungsführers wurde im Januar zugesichert, dass alle Altglascontainer in zirka zwei bis drei Wochen aufgestellt sein würden und die bedarfsgerechte Entsorgung funktionieren würde. Der genannte Zeitraum ist bereits vorüber, die Probleme bestehen immer noch", heißt es in einer Stellungnahme vom Februar.

"Weiterhin sicherte der Ausschreibungsführer dem AfA im Vorfeld zu, dass der neue Auftragnehmer, die Firma Knettenbrech & Gurdulic, eine bedarfsgerechte Tourenplanung zu erbringen hat", so die Stadt weiter. Doch entgegen dieser Zusicherung sei in Karlsruhe nur ein Sammelfahrzeug unterwegs, obwohl gerade in der Einführungsphase ein zweites Fahrzeug versprochen war. "Aus Sicht des AfA ist der Einsatz eines zweiten Fahrzeugs nicht nur während der Einführungsphase notwendig", so die Stadt weiter. Nach ka-news-Informationen war der bis zum Jahreswechsel tätige Entsorger zum Teil sogar mit drei Fahrzeugen unterwegs, um alle Container regelmäßig zu entleeren.

Entsorger äußert sich nicht

Sowohl der bisherige Betreiber, als auch der neue Entsorger haben sich auf Anfrage von ka-news nicht zum holprigen Übergang und den Problemen geäußert. Die Stadtverwaltung hingegen gibt an, man sei in Kontakt mit den Verantwortlichen, um die Probleme abzustellen. Bis dahin werde das Amt für Abfallwirtschaft weiter die Flächen rund um die Container reinigen, damit die Plätze nicht in der Flaschenflut versinken.

Zu Beginn der Jahres sah es vielerorts so aus:

ka-news Hintergrund: Bei der Glasabfuhr und -verwertung handelt es sich um ein rein privatwirtschaftliches System der sogenannten dualen Systeme Deutschland (BDS). Hersteller beziehungsweise "Inverkehrbringer" von Glasverpackungen müssen sich im Ergebnis um die spätere Sammlung und Verwertung kümmern. Dies tun sie nicht selbst, sondern überlassen dies den dualen Systembetreibern, an die sie dafür entsprechende Lizenzentgelte entrichten.



Die dualen Systeme wiederum erbringen im Regelfall die eigentliche Sammlungsleistung ebenfalls nicht selbst, sondern schreiben diese Leistungen in Abständen von 3 Jahren aus. Das Ausschreibungsverfahren wird dabei von einem Systembetreiber, im Karlsruher Fall von Interseroh, stellvertretend für alle dualen Systeme durchgeführt. Die Erfassung, Abfuhr und Verwertung des Altglases sind also kein Bestandteil der kommunalen Abfallentsorgung und die Zuständigkeit des Amtes für Abfallwirtschaft (AfA) beziehungsweise der Stadt Karlsruhe ist grundsätzlich nicht gegeben. Die Mitwirkung der Kommunen beschränkt sich auf die Bereitstellung/Akzeptanz von Standplätzen für Altglascontainer und auf die Reinigung des Umfeldes der Standplätze.

