Seit Ende 2017 war die Stelle des Polizeipräsidenten in Karlsruhe frei. Jetzt, sieben Monate später wird Caren Denner die Amtsgeschäfte übernehmen. Sie ist die erste Frau im Land, die an der Spitze eines Polizeipräsidiums steht.

Ab Anfang Juli wird das Polizeipräsidium Karlsruhe einen neuen Polizeipräsident haben. Diesmal wird der Polizeipräsident eine Polizeipräsidentin: Caren Denner. Sie wird in Baden-Württemberg die erste Frau sein, die seit der Polizeireform 2014 an der Spitze eines Polizeipräsidiums steht. Darüber freut sich Innenminister des Landes Thomas Strobl: "Die Landespolizei wird insgesamt immer weiblicher - und es ist wunderbar, dass eine hoch qualifizierte Frau jetzt auch in einem absoluten Spitzenamt ist!", heißt es in einer Mitteilung an die Presse aus dem Ministerium.

Ende 2017 hat Günther Freisleben den Posten als Polizeipräsident aufgegeben, um eine EU-Mission im Nahen Osten zu leiten. Seitdem war die Stelle vakant: Während dieser Zeit hat Vizepräsident Franz Semling die Amtsgeschäfte übernommen. Nun hat das Kabinett des Innenministeriums Caren Denner zur neuen Leiterin berufen. Sie ist 56 Jahre alt und seit 2014 stellvertretende Leiterin der Dienststelle im Polizeipräsidium Mannheim. Die Fächerstadt ist ihr jedoch nicht unbekannt: Bereits von 2009 bis 2011 hat Denner im Regierungspräsidium Karlsruhe gearbeitet.