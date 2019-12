Die Polizei wird frühestens im kommenden Jahr neue Befugnisse zur Terrorabwehr erhalten. Nach langen Verhandlungen zwischen Grünen und CDU liege derzeit noch kein Gesetzestext für eine Verschärfung des Polizeigesetzes vor, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen.

Man könne sich höchstens vorstellen, dass man sich dieses Jahr noch auf Eckpunkte verständige - es werde jedoch kein Gesetzesentwurf mehr in 2019 beschlossen. Am nächsten Donnerstag soll das Thema im Koalitionsausschuss behandelt werden. Am 17. Dezember könnte das Kabinett im Falle einer politischen Einigung Eckpunkte beschließen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will der Polizei zur Terrorabwehr weitere Befugnisse geben und deshalb das Polizeigesetz ändern. Die heimliche Online-Durchsuchung, also das Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern, um Terrorpläne zu vereiteln, schafft es dem Vernehmen nach aufgrund des Widerstands der Grünen aber nicht in den Gesetzestext.

Dabei handelte es sich um einen besonders umstrittenem Teil von Strobls Gesetzesplänen. Die Online-Durchsuchung sei faktisch gestorben, heißt es nun aus Kreisen der Grünen. Der aktuelle Verhandlungsstand mit Strobl sehe keine Online-Durchsuchung vor. "Wir haben immer gesagt, dass das die rote Linie für uns ist."