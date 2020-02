vor 1 Stunde Karlsruhe Polizeieinsatz wegen Schießübungen mit Softairwaffe

Weil ein 18-Jähriger in Karlsruhe Schießübungen an stillgelegten Gleisen durchgeführt haben soll, ist die Polizei ausgerückt. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, weil er einen Mann bei Schießübungen mit einer Pistole mit Schalldämpfer beobachtet habe, wie die Polizei am Montag mitteilte.