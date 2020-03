Ein Großaufgebot der Polizei fand sich am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Kapellenstraße ein. Grund war eine Bombendrohung per Telefon. Unter Einsatz eines Sprengstoffspürhundes konnten jedoch keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden.

+++ Aktualisierung, 14.45 Uhr +++

"Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr kam es in einem öffentlichen Gebäude in der Karlsruher Kapellenstraße zu einer Bombendrohung durch einen bislang unbekannten Anrufer", gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt. Mehrere Streifen umstellten daraufhin das Gebäude.

Die Evakuierung war beim Eintreffen der Beamten bereits abgeschlossen, so dass die Räumlichkeiten zeitnah durchsucht werden konnten. Dabei war unter anderem ein Sprengstoffspürhund im Einsatz. "Es wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt, so dass das Gebäude gegen 12.20 Uhr wieder freigegeben werden konnte", so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Donnerstag, 13 Uhr +++

Der Hinterhof der Bußgeldstelle wurde abgesperrt und das Gebäude evakuiert. Wie die Polizei gegenüber ka-news.de bestätigt, handelte es sich um eine kurzzeitige Bedrohungslage. Gegen 12.30 Uhr wurde der Einsatz an der Kapellenstraße beendet. Die Mitarbeiter konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.