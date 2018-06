Zwei betrunkene Männer, die offenkundig Streit mit anderen Festivalbesuchern auf dem Karlsruher Schlossvorplatz suchten, hielten am Samstagabend die Polizei in Atem. Bei der Festnahme wurde ein Beamter verletzt. Seine Kollegen suchen nun die couragierten Zeugen, die der Polizei und einer Frau, die von den Männern fast beraubt wurde, zur Hilfe kamen.

Die beiden 21 und 28 Jahre alten Männer schrien während des Mobilitätsfestivals umher und suchten aktiv die Auseinandersetzung mit anderen Besuchern. Das beschreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Der 28-Jährige soll dabei bedrohlich mit einer Glasflasche herum gefuchtelt haben, weshalb er gegen 22.20 Uhr durch Festivalgäste zu Boden gebracht und fixiert wurde, damit er niemanden verletzten konnte.

Mit den herbeigerufenen Polizeikräften wurde der Mann unter erheblichem Widerstand in einen Streifenwagen verbracht, wo er aufgrund seines Verhaltes weiterhin fixiert werden musste. Sein 21 Jahre alter Begleiter wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, da er wild durch die Gegend sprang und eingesetzte Ordner anging, so die Polizei weiter.

Polizist kann Dienst trotz Verletzung fortführen

Der junge Mann riss sich aber kurzfristig aus den polizeilichen Haltegriffen und wurde deshalb zu Boden gebracht. Auf dem Boden liegend versetzte er einem Polizeibeamten mehrmals mit voller Wucht einen Fußtritt gegen den Oberkörper, welcher hierdurch eine Prellung davontrug. Seinen Dienst konnte der Beamte aber fortführen, schreibt die Polizei. Beide Männer wurden in Gewahrsam verbracht.

Aufmerksame Zeugen verhinderten Handtaschenraub

Am Sonntagabend erstattete dann eine Frau Anzeige gegen zwevor i Männer, die ihr am Vorabend während des Festivals versuchten ihre Handtasche zu rauben. Beim erfolgreichen Verteidigen ihrer Tasche, wurde die Frau leicht verletzt, wobei ihr andere hilfsbereite Festbesucher halfen und die Täter regelrecht von der Geschädigten wegzerren mussten.

Nach Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden gesuchten Tätern um die zwei festgenommenen Männer handelte. Bezüglich des versuchten Raubes hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet die Männer, die der Frau zu Hilfe eilten und weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter 0721/666-5555 bei der Kripo zu melden.