vor 1 Stunde Karlsruhe Polizeieinsatz am Entenfang: 36-Jähriger bedroht Passanten mit Schreckschusswaffe

Ein 36-jähriger Mann, der mit einer Schreckschusswaffe mehrere Passanten am Entenfang in Karlsruher Stadtteil Mühlburg bedrohte, hat am Freitagmorgen über ein Dutzend Streifen beschäftigt. Nach seiner Festnahme durch die Polizei wurde er zur weiteren Behandlung in die Psychiatrie eingeliefert.