04.02.2019 15:35 Melissa Betsch Karlsruhe Polizeibilanz nach AfD-Veranstaltung und Demo in Durlach: 14 Platzverweise und eine Festnahme

Am Freitagabend ging es in Durlach politisch heiß her: Eine Veranstaltung der AfD und eine geplante Gegendemonstrationen legten ab 17 Uhr auch den Bahnverkehr zum Teil lahm. Nach Aussagen der Polizei sei der Abend allerdings weitgehend ereignislos gewesen.