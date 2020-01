vor 1 Stunde Karlsruhe Polizei sucht Zeugen: Taxifahrer in Karlsruher Innenstadt attackiert

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Belfortstraße in der Innenstadt-West zu einem Übergriff auf einen Taxifahrer. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemeldung und erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.