Am Donnerstagabend hat ein Mann laut Zeugenangaben in der Karlsruher Kaiserstraße grundlos mehrere Personen geschlagen. Er konnte festgenommen werden. Nun sucht die Polizei weitere Geschädigte.

Gegen 19.15 Uhr schlug ein 19-Jähriger in der Kaiserstraße einem 52-jährigen Mann ins Gesicht und fügte ihm so leichte Verletzungen zu, nachdem ihm dieser auf Anfrage keine Zigarette zur Verfügung stellen wollte. "Im Anschluss lief der Täter die Kaiserstraße weiter in Richtung Kronenplatz, wobei es zu erneuten Auseinandersetzungen mit mindestens zwei Männern gekommen sein soll", erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Der 19-Jährige wurde kurz darauf durch Polizisten festgenommen. Die beiden Geschädigten konnten jedoch bislang nicht festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen den jungen Mann eingeleitet.

Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.