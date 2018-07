Die Bürger in Stutensee hatten sich erst im Februar in einem Bürgerentscheid für den Erhalt des Lachwalds entschieden. In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Bränden an unterschiedlichen Stellen im Wald. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Der Lachwald kommt nicht zur Ruhe. Es fing am Mittag des des 28. Juni an. Zuerst brannte gegen 13.25 Uhr eine vier bis sechs Quadratmeter große Fläche im Lachwald. Nur einen Tag später loderte an anderer Stelle ein Feuer und eine Fläche von 10 bis 15 Quadratmetern stand in Flammen. Höhepunkt der mysteriösen Brandserie dann am Sonntagnachmittag. Bei heißen Temperaturen und böigem Wind brannte eine Fläche von 130 Quadratmeter, so Frank Otruba von der Polizei Karlsruhe im Gespräch mit ka-news.

"Es ist hier nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Stutensee zu verdanken, dass das Feuer sich nicht bei der Trockenheit von Bäumen und Boden weiter im Wald ausgebreitet hat", sagt Otruba. Die Feuerwehr Stutensee war am Sonntagnachmittag mit drei Fahrzeugen und 18 Mann zur Brandstelle geeilt. Nach dem löschen der Waldfläche musste zudem ein in Brand geratener Baumstamm gelöscht und anschließend gekühlt werden. Aufgrund der Vielzahl an Bränden im Lachwald ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit beim Waldspaziergang. Wer Hinweise geben kann, diese nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Nummer 0721/967 180 entgegen.