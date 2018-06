15.06.2018 14:11 Karlsruhe Polizei-Einsatz auf dem Werderplatz: 33-Jährige durch Reizgas verletzt

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Werderplatz in der Karlsruher Südstadt wurde am Donnerstag eine 33-Jährige durch Reizgas verletzt. Anschließend musste ein Mann in Gewahrsam genommen werden, da er die Arbeit der Beamten störte.