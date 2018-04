Die Polizei sucht nach einem Lkw-Fahrer, der am Mittwochmorgen einen Unfall verursacht hat und ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach weitergefahren ist. Auf der Abfahrt von der Südtangente zur B36 in Richtung Rheinhafen übersah er einen Rollerfahrer, der stürzte und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, kam es gegen 11 Uhr am Mittwoch zu dem Unfall, als ein Lkw auf der B36 in Richtung Rheinhafen, von der Südtangente kommend, fuhr. Zunächst war der Laster auf der rechten der beiden Fahrspuren und neben ihm ein 57-jähriger Rollerfahrer. Der Lkw scherte plötzlich auf die linke Spur aus, der Rollerfahrer musste daraufhin stark abbremsen und ein Ausweichmanöver fahren, um eine Kollision mit dem Laster zu verhindern.

Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Obwohl der Lastwagen laut Polizei etwa 20 Meter nach der Unfallstelle angehalten wurde, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht

Vom Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Zugmaschine mit vermutlich ausländischem Kennzeichen mit den Teilfragmenten "PX sowie den Ziffern 4 oder 6" handelt. Das Führerhaus mit Aufbau der Zugmaschine soll in blauer oder rotbrauner Farbe sein.

Durch den Sturz erlitt der Rollerfahrer eine schwerere Schulterverletzung. An seinem Roller entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 500 Euro. Die Autobahnpolizei Karlsruhe sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Lkw machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.