vor 58 Minuten Anya Barros Karlsruhe Phänomen Bürgerinitiativen: Warum Gegenwind von Bürgern für die Politik wichtig ist und nicht alle "Hauptsache dagegen" sind

Ein neuer Sportpark soll gebaut werden? Ja gerne, aber nicht hier. Die Gemeinde möchte einen Windpark errichten, um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen? Ja gerne, aber nicht hier. Sprechen sich Bürger gegen politische Projekte aus, geschieht dies oft in sogenannten Bürgerinitiativen (BI) - so auch in Karlsruhe. Dabei engagieren sich BI nur lokal, können aber nicht immer etwas bewegen. "Wir fühlen uns nicht immer von der Stadt ernst genommen", weiß Roland Kullmann, engagierter Bürger aus Durlach.