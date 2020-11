vor 3 Stunden Karlsruhe/Calw Politischer Hintergrund vermutet: Unbekannter beschmiert Häuser in Karlsruhe und Kreis Calw

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr, Schmierereien an einem Mehrfamilienhaus in der Rintheimer Forststraße hinterlassen. Hierzu benutzte er ein rotes Farbspray. Weiterhin spritzte er in den in der Wand neben dem Hauseingang befindlichen Briefkasten des Geschädigten eine orangefarbene Flüssigkeit. Ähnliche Vorfälle hat es zwischen Donnerstag und Montag auch im Kreis Calw gegeben.