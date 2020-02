vor 4 Stunden München Stärkste Staustraße im Südwesten ist A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe

Die Autofahrer in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr deutlich länger im Stau gestanden als im Vorjahr. Wie der ADAC am Donnerstag mitteilte, steckten sie rund 70.000 Stunden in Staus und stockendem Verkehr fest - gut 14 Prozent mehr als 2018. Eine unrühmliche Poleposition hat die A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe.