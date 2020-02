vor 21 Stunden Stuttgart Entwurf im Landtag: Einschulungs-Stichtag soll vorverlegt werden

Die grün-schwarze Landesregierung hat eine Gesetzesänderung in den Landtag eingebracht, um den Stichtag für die Einschulung von Kindern in Baden-Württemberg vorzuziehen. Derzeit sind Kinder regulär schulpflichtig, die bis zum 30. September des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die nach dem Stichtag sechs Jahre alt werden, müssen erst im Folgejahr zur Schule gehen. Dieser Stichtag soll in einem ersten Schritt zum Schuljahr 2020/21 auf den 31. August vorverlegt werden.