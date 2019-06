Während der Pfingstferien fahren einige Karlsruher Bahnen und Bussen nicht wie gewohnt: Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) führen im Stadtgebiet mehrere Baumaßnahmen parallel durch. Am Hauptbahnhof können Busse die reguläre Haltestelle nicht anfahren, ebenso sind die Gleise 2 und 3 am Vorplatz betroffen. Die Strecke zwischen den Haltestellen Barbarossaplatz und Arbeitsagentur sind von Samstag, 8. Juni, bis Montag, 24. Juni, Straßenbahnverkehr vollständig gesperrt.

In den Pfingstferien wird an vielen Ecken des Karlsruher Bus- und Schienennetzes gleichzeitig gebaut und erneuert. Daher werden Bahnen und Busse umgeleitet und fahren anders, als es die Fahrgäste gewohnt sind.

Zum einen wird dieLinie 2 ab dem Durlacher Tor über den Marktplatz zum Europaplatz umgeleitet und die Linie NL2 wird ab der Ebertstraße über den Kolpingplatz zum Karlstor umgeleitet. Im gesperrten Abschnitt wird ein Ersatzverkehr eingerichtet, der dann in die Buslinie 10 übergeht

Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes können die Busse aufgrund von Bauarbeiten die reguläre Haltestelle nicht anfahren. Ein Ersatzhalt ist eingerichtet, so die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Mitteilung an die Presse. Auch die Trambahnen fahren auf dem Bahnhofsvorplatz nicht wie gewohnt, denn die Gleise 2 und 3 können nicht angefahren werden. Stattdessen halten die Bahnen an den Gleisen 1 und 4.

Bahn S52 hält nicht an der Ebertstraße

Auch die Linie S52 ist von den Änderungen betroffen: Sie hält baustellenbedingt nicht an der Haltestelle Ebertstraße. Fahrgäste, die an der Ebertstraße zusteigen wollen, müssen laut VBK auf die Haltestellen Albtalbahnhof oder Kolpingplatz ausweichen.

Der Grund für die ausgefallene Haltestelle: Im Bereich der Kreuzungen Brauerstraße/Ebertstraße und Brauerstraße/Südendstraße werden die Gleisbögen erneuert. Deshalb wird die Ebertsraße zwischen der Welfen- und der Brauerstraße in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Zeitgleich saniert das Tiefbauamt die Fahrbahndecke der Brauerstraße - zwischen der Kreuzung Ebertstraße und der Südendstraße in nördlicher Fahrtrichtung.

Bahnhofsvorplatz erhält neue Weiche

Zudem finden an der Haltestelle Ebertstraße während der Pfingstferien ergänzende Sanierungsmaßnahmen statt. Am Hauptbahnhofsvorplatz wird eine Weiche im Bereich der Ausfahrt Richtung Haltestelle Poststraße erneuert.

Schienenersatzverkehr ab dem Hauptbahnhof

Im Zuge der Baumaßnahmen wird ein Ersatzverkehr ab dem Bahnhofsvorplatz und an der Ebertstraße eingerichtet. Denn da die Bushaltestelle Ebertstraße baustellenbedingt nicht am normalen Bahnsteig bedient werden kann, wird am Fahrbahnrand ein Ersatzhalt für die Zeit der Bauarbeiten eingerichtet.