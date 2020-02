Aufgrund der langen Trockenheit mussten im Oberreuter Hardtwald einige Buchen gefällt werden. Zwei Rückepferde halfen dem Forstamt, den Einsatzort von Holzstämmen und Reisig zu befreien.

Im Oberreuter Hardtwald sind zwei sogenannte Rückepferde im Einsatz. Sie zogen Reisig und kurze Holzstämme aus einer Waldfläche heraus, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Rückepferde können besonders in Gebieten mit empfindlichen Böden eine Alternative zu Forstmaschinen bilden, so die Stadt weiter.

Die langen Trockenperioden haben dazu geführt, dass die Bäume im Einsatzgebiet abgestorben oder geschädigt sind. Durch die erhöhte Gefahr, die deshalb entlang der Bushaltestellen und des Schwimmschulwegs von den Bäumen ausgeht mussten einige Buchen gefällt werden, so die Stadt.

Bei einer öffentlichen Pflanzaktion am 28. März sollen an den Stellen der gefällten Buchen Bäume gepflanzt werden, die besser mit Trockenheit zurechtkommen.