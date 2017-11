Das Karlsruher Stadtbauforum beschäftigte sich Anfang mit dem neuen "Freiraumentwicklungsplan Karlsruhe 2017". "Perspektiven und Herausforderungen für das Karlsruher Stadtgrün" lautete der Titel des Vortrags von Thomas Henz, dem ehemaligen Leiter der konzeptionellen Grünplanung und Grünordnungsplanung des städtischen Gartenbauamtes.

Der Freiraumentwicklungsplan konkretisiert Aspekte des Räumlichen Leitbilds für das Karlsruher Stadtgrün und beschreibt strategische Ziele, die richtungsweisend für die künftige Entwicklung sein sollen. Nach einem historischen Abriss über die bisherigen Grünleitpläne wurde die Systematik hinter dem neuen Freiraumentwicklungsplan vorgestellt. An einzelnen Projektbeispielen erklärte Henz die unterschiedlichen Aufgaben und Handlungsfelder, denn die Weiterentwicklung des Stadtgrüns sei eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, wie der Grünplaner, der maßgeblich an der Entstehung des neuen Planwerks beteiligt war, betonte.

Und auch Helmut Kern, ehemaliger Leiter des Karlsruher Gartenbauamtes, der den Abend moderierte, erklärte: "Urbanes Grün leistet immer einen positiven Beitrag zur Stadtraumentwicklung. Ob Lebensqualität oder Klimaschutz, das Stadtgrün wird in Zukunft noch viel wichtiger werden, als es heute schon ist." Gerade Karlsruhe kann mit seinen Parkanlagen und seiner einzigartigen Lage zwischen Fluss und Hügellandschaft, von Wald umgeben, punkten. Aber auch die engmaschige Grünvernetzung innerhalb der Stadt sei etwas, das die Menschen hier sehr schätzen.

Integration in andere Pläne ist wichtig

Schon im Rahmen der Gestaltung eines Räumlichen Leitbilds für Karlsruhe wurden Perspektiven für die Entwicklung der Landschaft erarbeitet. Der Freiraumentwicklungsplan vertieft nun die "grünen" Komponenten des Räumlichen Leitbilds: Über ihn soll die künftige Entwicklung des Karlsruher Stadtgrüns gesteuert werden. Anhand von mehr als 60 Projekten zeigt er konkreten Handlungsbedarf und das breite Spektrum freiraumplanerischen Handelns auf.

Zentrale Handlungsfelder sind dabei unter anderem die Innenentwicklung, der Klimawandel, die Stadteinfahrten und das Straßengrün, die Grünvernetzung, die Landschaftsentwicklung sowie die Ränder zwischen der bebauten Stadt und den Außenbereichen. In einer seiner nächsten Sitzungen wird auch der Karlsruher Gemeinderat sich mit dem Freiraumentwicklungsplan beschäftigen, derzeit wird das Werk in den städtischen Ausschüssen diskutiert.

Der Freiraumentwicklungsplan sei in erster Linie eine Zukunftsaufgabe, die gemeinschaftlich auf möglichst breiten Schultern getragen werden müsse, so Henz. Er stehe nicht alleine, sondern sei mit Rahmenplanungen, Bebauungsplänen, dem Lärmaktionsplan, dem Flächennutzungsplan und dem Klimaanpassungsplan gemeinsam zu betrachten. Man müsse die Thematik möglichst schnell in alle Planungen integrieren, damit auch private Bauherren ein Regelwerk zum Grünerhalt bekommen.

Grüne Nordspange und durchgängige Rheinpromenade

Den Lückenschluss zwischen bestehendem Grün, eine Nordspange vom Alten Friedhof durch den Hardtwald nach Durlach und Grötzingen aber auch Waldkanten, den Stadtabschluss zum Rhein hin und den Schutz bestehenden Grüns auch bei privaten Baumaßnahmen sieht Henz als wichtigste Aufgaben der Zukunft. Ein positives Beispiel für eine zukunftsorientierte Bauweise sei die neue dm-Zentrale an der Durlacher Allee. Die Planung weise einen erstaunlich hohen Grünanteil auf und sei daher beispielhaft, erklärte Henz. Auch der Otto Dullenkopf-Park und die Südoststadt seinen in Sachen Stadtgrün durchaus gut gelungen.

Fragt man ihn nach einem Projekt, das ihm besonders unter den Nägeln brennt, nennt er eine durchgängige Rheinpromenade und die dafür notwendigen Brücken, etwa im Rheinhafen.