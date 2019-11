Foodsharing - ab in den "Fairteiler"

Wenn man dann doch mal etwas kocht, passiert es manchmal, dass man am Schluss eine ganze Menge über hat, sowohl vom fertigen Essen, als auch von den dann schon geöffneten Zutaten. Kein Talent in Resteverwertung? Eine Alternative ist Foodsharing. Auch in Karlsruhe hat der Verein foodsharing e.V. zahlreiche öffentliche Kühlschränke ("Fairteiler") eingerichtet, in die jedermann überschüssige Nahrungsmittel legen - und sich natürlich auch welche herausnehmen kann.



Die zehn "Fairteiler" stehen in Eggenstein in der Bachstraße, am evangelischen Kindergarten Villa Regenbogen, beim Zirkus Maccaroni, am Falkenweg/Ecke Nürnberger Straße, beim HaDiKo Studentwohnheim, am Jugendfreizeit- und Bildungswerk, am Jubez, am Jugend- und Gemeinschaftszentrum Weiße Rose Oberreut, beim NCO-Club und beim Studentenzentrum Z10.