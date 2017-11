Parken in Karlsruhe: Stadt passt Verkehrsführung zu Weihnachten an

In den kommenden Wochen werden wieder viele Autofahrer nach Karlsruhe fahren, um sich für die Festtage mit Geschenken einzudecken. Damit der Verkehr möglichst nicht ins Stocken gerät, passt die Stadt die Verkehrsführung stellenweise an.

Zusätzlich zur Standard-Ausschilderung leiten in der Vorweihnachtszeit bis einschließlich in die erste Januarwoche Hinweistafeln Autofahrer zielgerecht in die Innenstadt, zu den dortigen Parkhäusern sowie zurück auf das regionale und überregionale Hauptverkehrsnetz.

Ziel sei es, möglichst viel Verkehrslast über die jeweils zweistreifigen Hauptachsen Kriegsstraße, Ludwig-Erhard-Allee und Kapellenstraße abzuwickeln. Außerdem wird der Lidellplatz geöffnet und die Verkehrsführung an der Kreuzung Markgrafenstraße/Fritz-Erler-Straße für Autofahrer und Radfahrer geändert werden.

Parkleitsystem wird angepasst

Die Parkhäuser der vier Parkareale Kongresszentrum, Zentrum Süd, Zentrum West und Zentrum Nord sind durchgängig miteinander auf direktem Wege verbunden. Ist ein Parkhaus voll, weist das Leitsystem zum nächsten. Erfahrung ist, so die Stadt, dass die Karstadt-Parkgarage, die Tiefgarage Friedrichsplatz und das Parkhaus Ettlinger Tor an Kapazitätsgrenzen kommen. Bei letzterem weisen bei voller Auslastung Lotsen an den zwei Zufahrten den Weg zum IHK-Parkhaus und Parkhaus Marktplatz – und von dort weiter auf die Parkhäuser Fritz-Erler-Straße und Schlossplatz.

Konflikte und Behinderungen vermeiden

Durch den starken Verkehrsstrom aus dem Zentrum über die Markgrafenstraße in die Fritz-Erler-Straße ergaben sich in der Vergangenheit während der Weihnachtszeit Konflikte und Behinderungen der rechts in die Fritz-Erler-Straße einbiegenden Fahrzeuge mit dem geradeaus fahrenden Radverkehr. Um dies zu vermeiden und zum Schutze der Radfahrer wird der eigene Fahrstreifen für die Rad Fahrenden aufgehoben.

Es verbleiben zwei Fahrstreifen, die gemeinsam genutzt werden können. Einer führt geradeaus und nach links, der andere ist für die rechts in die Fritz-Erler-Straße Einbiegenden. Wie in den Vorjahren öffnet die DB-AG den Parkhof in der Lammstraße 19. Hier kann das Fahrzeug gegen eine Spende für guten Zwecke samstags vor dem ersten, zweiten und dritten Advent abgestellt werden.

Gratis parken auf dem Messplatz

Und wer an den Adventstagen auf der sicheren Seite sein will, steuert für entspanntes Einkaufen den Messplatz an. Der Parkplatz ist gratis und man erhält dort einen VBK-Flyer, der als "Adventsfahrkarte" bis zu fünf Personen ab 10 Uhr zur kostenlosen Fahrt ab der Haltestelle Tullastraße in die Innenstadt und zurück berechtigt. Ab 8. Januar ist alles wieder beim Alten.