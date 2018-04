Für das Grundwasser, das im Landkreis Karlsruhe hauptsächlich für die Beregnung von Landwirtschaft genutzt wird, besteht in Bezug auf per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) keine Besorgnis. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Landratsamtes.

Nachdem bei Analysen von Proben des Oberbodens auf landwirtschaftlichen Flächen im nordwestlichen Teil des Landkreises Karlsruhe in sieben Fällen PFC-Werte über dem in Baden-Württemberg vorgegebenen Warnschwellenwert festgestellt wurden, hatte das Landratsamt Karlsruhe in diesen Bereichen auch tiefere Bodenschichten sowie das Grundwasser untersuchen lassen. "Die Laborergebnisse haben ergeben, dass für das Grundwasser, das hauptsächlich für die Beregnung landwirtschaftlicher Kulturen genutzt wird keine Besorgnis besteht", so das Landratsamt. Die Konsequenz: Das Grundwasser kann für die Beregnung der landwirtschaftlichen Flächen uneingeschränkt benutzt werden.

Die aktuellen Untersuchungen reichen bis in tiefere Bodenschichten von 30 bis 60 Zentimeter und zeigen sowohl bei den Eluaten, also bei gelösten Stoffen, wie auch Feststoffen eine sehr starke Abnahme der PFC-Gehalte nach unten. Eine Schadstoffverlagerung findet zwar statt, der Warnschwellenwert werde aber nicht mehr überschritten, sondern liege an fast allen Untersuchungspunkten deutlich darunter. "Den höchsten Wert fand man auf einer Fläche, die vor Jahren als Kompostzwischenlager genutzt wurde", so die Verantwortlichen weiter. Alle gemessenen Werte würden aber auf einem sehr niedrigen Niveau liegen und gäben keinen Anlass zur Besorgnis und zu weiterem Handlungsbedarf.

Thema allerdings nicht ganz vom Tisch

"Auch die Analysen des Grundwassers unter den Verdachtsflächen beziehungsweise im direkten Abstrom (dem sogenannten Kontaktgrundwasser in der Wechselzone zwischen Boden und Grundwasser) ergaben keine Überschreitungen des Warnschwellenwertes", so das Landratsamt weiter. Grundwasseranalysen von drei Beregnungsbrunnen und zwei Grundwassermessstellen im näheren Umfeld der Verdachtsflächen ergaben bis auf eine Ausnahme im Spurenbereich keine PFC-Befunde.

Die Verdachtsflächen werden dennoch in ein landwirtschaftliches Programm, das sogenannte Vorerntemonitoring aufgenommen. Das bedeutet, dass die Pflanzen vor der Ernte auf PFC untersucht werden, um zu verhindern, dass eventuell belastete Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden. Sollten sich weitere Hinweise oder Erkenntnisse auf PFC-Eintrag auf landwirtschaftlichen Flächen ergeben, wird das Landratsamt Karlsruhe erneut Untersuchungen durchführen.

