Fällt die Eiersuche am Ostersonntag ins Wasser und bleibt es zum Feiertagsspaziergang am Montag trocken? Irgendwie ein bisschen von beidem, sagt Karlsruher Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr. Sonne, Wolke, Regen, Gewitter - es gibt einen bunten Mix. Ausschließen lässt sich nur ein nasses Wetterphänomen..

Der Frühling hat bislang eher einen bescheidenen Einstand gegeben. Viel wird sich daran allerdings auch rund um die Osterfeiertage nicht ändern, wie Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr im Gespräch mit ka-news berichtet: "Insgesamt wird von allem etwas dabei sein: Sonne, Wolken, Regen, vielleicht sogar ein Gewitter." Nur ein nasses Wetterphänomen schließt der Meteorologe aus: "Nur Schnee ist zumindest im Flachland kein Thema mehr."

Verantwortlich für das unbeständige und wechselhafte Wetter sind am langen Osterwochenende bestimmte Tiefdruckgebiete. Diese führen recht milde und feuchte, mal etwas kältere Luftmassen nach Deutschland. Konkret bedeutet das, dass am heutigen Karfreitag nach der Sonne, die Wolken den Himmel über Karlsruhe dominieren werden. "Im Tagesverlauf kommt von Südwesten her Regen auf", so Mühr weiter. Auf mehr als 14 Grad wird das Thermometer nicht steigen.

Wetter bessert sich zum Montag

Am Samstag wird es dann noch etwas kühler. So sind laut Einschätzung des Wetterexperten nur noch maximal 11 bis 12 Grad Celsius möglich. "Am Samstag kommt häufiger die Sonne zum Vorschein, allerdings entwickeln sich vor allem zum Nachmittag hin einige Schauer, auch kurze Gewitter können mit dabei sein", so Mühr weiter.

Die Ostereiersuche am Sonntag sollte möglichst auf die Mittagszeit verschoben werden. Zu Beginn des sollen in Karlsruhe noch Regenschauer möglich sein, "dann bleibt es meist trocken und die Sonne ist zwischendurch auch mit von der Partie", so Mühr weiter. Bei einem mäßigen Westwind steigt die Temperatur auf bis zu 12 Grad.

Besser wird es dann am Ostermontag: Es wird mit bis zu 15 Grad nicht nur wärmer, sondern auch trockener. So ziehen zwar Wolkenfelder über die Stadt, dazwischen sind aber auch einige Sonnenstunden möglich. Ideale Bedingungen für einen Feiertags-Spaziergang - oder eine Ostereiersuche im Freien....

ka-news wünscht Frohe Ostern!