vor 1 Stunde Karlsruhe Orkanartige Sturmböen in Karlsruhe: 15 Meter großer Baum kracht auf Mehrfamilienhaus

Am Samstagmorgen krachte in der Waldstadt ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus in der Insterburger Straße. Dafür verantwortlich sei laut Wetterdienst starker Sturm von bis zu 70 km/h.