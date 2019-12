vor 3 Stunden Karlsruhe Organisierte Kriminalität: Vier Festnahmen bei Polizeiaktion in Karlsruhe und Pforzheim

Fahnder haben bei einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Baden-Württemberg vier Verdächtige festgenommen. Die Beamten durchsuchten bereits am 10. und 11. Dezember 29 Wohn- und Geschäftsräume in Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn und Böblingen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.