vor 1 Stunde Lena Kube Melissa Betsch Karlsruhe Ob riesige Brücke oder Unterführung: Die Pläne der Umfahrung Hagsfeld werden konkret - und werden vorgestellt

Ein großes Projekt steht in den Startlöchern: In nur einem Monat soll der Karlsruher Gemeinderat entscheiden, ob bei den Stadtteilen Hagsfeld und Rintheim eine Brücke oder eine Unterführung gebaut wird. Die "Südumfahrung Hagsfeld" soll die Anwohner vom Durchgangsverkehr entlasten. Bevor die Gemeinderäte sich für eine Variante aussprechen, können sich die Bürger am Donnerstag, 23. Januar, über den Stand der Planungen informieren.