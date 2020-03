vor 1 Stunde Ingo Rothermund Karlsruhe Öffentliche Toiletten in Karlsruhe: Wohin, wenn man unterwegs mal muss?

Wohin, wenn man unterwegs mal muss? Am besten in eine öffentliche Toilette: In Karlsruhe stehen dafür knapp 60 Möglichkeiten zur Verfügung: City-Toiletten, "nette Toiletten" und öffentliche Toiletten. Noch nicht genug - neue Pinkel-Möglichkeiten sind geplant.