vor 1 Stunde Karlsruhe Nicht über Chlorgeruch in Durlacher Trinkwasser wundern: Stadtwerke Karlsruhe führen Wartungsarbeiten durch

Am kommenden Montag, 19. August, kommt es bei den Stadtwerken Karlsruhe zu Wartungsarbeiten. Aus diesem Grund kann das Trinkwasser in Durlach vorübergehend einen leichten Chlorgeruch aufweisen. Das Wasser ist in diesem Zeitraum weiterhin uneingeschränkt trinkbar.