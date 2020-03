Die Neugestaltung des Areals rund um das Karlsruher Landratsamt geht weiter. Nach dem zweiten Werkstattverfahren stehe vier unterschiedliche bauliche Konzepte zur Auswahl. Die Bürger können nun online über die Entwürfe diskutieren.

Die Südseite des Ettlinger Tors soll umgestaltet werden. Dafür haben im Rahmen des Werkstattverfahrens zum Entwicklungskonzept vier Planungsbüros zusammen mit den Bürgern an Konzeptionen und Vorschlägen gearbeitet.

Bis Dienstag, 5. Mai, haben die Bürger nun die Chance, diese Konzepte auf dem Bürgerbeteiligungsportal der Stadt Karlsruhe einzusehen, zu kommentieren und zu diskutieren, so die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. Die Ergebnisse werden am darauffolgenden Tag, beim dritten Werkstatt-Termin, bekannt gegeben. stattfinden.

Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 3. Juli, werden die vier Planungsbüros ihre fertigen Konzepte der Öffentlichkeit vorstellen, im Anschluss muss der Gemeinderat eine Entscheidung für eines der Modelle fällen.