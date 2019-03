vor 3 Stunden Karlsruhe Neues im Mordprozess von Oberderdingen: Staatsanwaltschaft geht gegen Freispruch von Pfleger vor

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat nach dem Freispruch des wegen Mordes an einer 82-jährigen Seniorin angeklagten Pflegers Revision gegen das Urteil eingelegt. Das sagte am Mittwoch ein Sprecher der Anklagebehörde. Der Mann stand nach der Brandstiftung in einem Altenheim in Oberderdingen in Karlsruhe vor Gericht.