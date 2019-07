vor 15 Stunden Karlsruhe/Borkum Neuer Nordsee-Windpark von Karlsruher Unternehmen EnBW liefert ersten Strom

Der neue Windpark Hohe See des Energieversorgers EnBW in der Nordsee hat den ersten Strom geliefert. Das teilte das Karlsruher Unternehmen am Dienstag mit. Die Anlage, an der seit 2017 gebaut wird, liegt etwa 90 Kilometer nördlich der Insel Borkum und 100 Kilometer nordwestlich der Insel Helgoland.