Die Durlacher SPD-Ortschaftsratsfraktion unterstützt die Planungen, die Turmbergbahn bis zur Einmündung der Bergbahnstraße in die Grötzinger Straße zu verlängern. Dabei soll, so fordert die SPD nun in einem neuen Antrag, außer der neuen unteren Talstation aber auch ein Haltepunkt im Bereich Kastellstraße/Turmbergstraße eingerichtet werden.

Dieser Gedanke habe in den bisherigen Planungsüberlegungen noch keine Rolle gespielt, findet die Durlacher SPD und hat deshalb jetzt einen entsprechenden Antrag im Ortschaftsrat gestellt. "Wir wollen eine attraktive Turmbergbahn und mit einem Haltepunkt in der Mitte, im Bereich der jetzigen Talstation, könnte man die Bewohner der höher gelegenen Straßen gut an den öffentlichen Nahverkehr anschließen", erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Jan-Dirk Rausch den Antrag seiner Partei.

Im Gespräch mit ka-news ergänzt er: "Es handelt sich um keine neue Variante, sondern um eine zusätzliche Anregung bei der von uns befürworteten Weiterführung der Strecke bis an den Anfang der Bergbahnstraße. In den bisherigen Planungen hat eine neue Mittelstation noch keine konkrete Rolle gespielt. Wir wollen, dass dies jetzt thematisiert wird".

Für die Anwohner

Der zusätzliche Haltepunkt würde nach Auffassung der SPD allen Einwohnern im Bereich der Straßen Turmbergstraße, Kastellstraße und Am Burgweg nutzen, die dann bequem an das ÖPNV-Netz angeschlossen wären, ohne beschwerliche Fußwege den Berg hinauf bewältigen zu müssen.

Auf die Frage, wo diese neue "Mittelstation" der Turmbergbahn liegen soll, sagt Rausch: "Wir stellen uns in der Tat einen Haltepunkt im Bereich der jetzigen Talstation vor, sind aber offen für konkretere Planungen, zumal das Gebäude der jetzigen Talstation nicht unbedingt erhaltenswert erscheint."

Zusatzkosten sollten sich in Grenzen halten

Da es sich bei der Idee lediglich um eine Ergänzung an der grundsätzlich gebilligten Streckenführung handelt, würden sich auch die Zusatzkosten, so die Beurteilung der SPD, in Grenzen halten. Auf jeden Fall müsse - so oder so - die neue Turmbergbahn die Straßen im Bereich der heutigen Talstation ebenerdig kreuzen.

Das sei, so Rausch, jedoch keine technische Besonderheit und ob dann der Haltepunkt an der einen oder anderen Seite dieser Kreuzung liegt, sollen die Planer nun vorschlagen, erklärt die SPD ihren Antrag. Und fordert darin Modelle zur Anlage einer ebenerdigen Kreuzung im Bereich Bergbahnstraße/Kastellstraße/Turmbergstraße.