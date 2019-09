vor 12 Minuten Karlsruhe Neue Tempolimits für Karlsruhe: Diese Straßen könnten bald 30er-Zonen sein

In Karlsruhe gibt es bald an einigen Stellen neue Tempolimits: So zumindest der Wunsch der Verwaltung. Der sogenannte Lärmaktionsplan (LAP) wird vier Jahre früher fortgeschrieben als geplant. Das Ziel: Die Stadt soll leiser werden.