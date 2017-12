Das Jahr 2020 könnte mit dem Stadtbahntunnel und der Verlängerung der Linie 2 in Knielingen laut Oberbürgermeister Frank Mentrup zum Jahr der Mobilität für Karlsruhe werden.

Der Grund: In rund drei Jahren könnte die erste Tram das Knielinger Wohnquartier Knielingen 2.0 erreichen. "Das ist ein Meilenstein für Knielingen und für den ÖPNV in der Stadt", erklärt Mentrup in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe. Der OB freut sich über die Zusage des Landes, den Neubau der Stadtbahnstrecke mit 6,1 Millionen Euro zu fördern.

Maßnahmen zur Optimierung der Verkehrsinfrastruktur

Nach der 2012 in Betrieb gegangenen Südostbahn sei die Verlängerung der Linie 2 von Knielingen-Nord ins Neubaugebiet Knielingen 2.0 das nächste große Straßenbahnprojekt in die Fläche. Mit der barrierefreien Verbindung erfülle die Stadt auch ihr Versprechen, dass sie den Neubürgern gegeben hatte: Den Anschluss an das dicht getaktete, umweltfreundliche Tram-Netz für Karlsruhe und die Region.

Im Verkehrsentwicklungsplan gehört die Netzergänzung um eineinhalb Kilometer zu einem der bedeutendsten Investitions-Vorhaben zur Optimierung der Verkehrsinfrastruktur, so die Stadt in der Pressemeldung weiter. Der Verkehrsentwicklungsplan setzt mit baulichen Maßnahmen, aber auch intelligenten Mobilitätsmanagement auf einen stadtverträglichen Verkehr mit Förderung des Umweltverbunds.