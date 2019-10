vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Regelung findet Anwendung: Karlsruhe reduziert die Zahl der Spielautomaten

"Ne schnelle Mark machen" heißt es umgangssprachlich, an einem Spielautomaten geht das ganz ohne Aufwand. Doch die werden in der Fächerstadt nun reduziert. Gaststätten oder Wettbüros dürfen nicht mehr so viele Automaten aufstellen, wie die Stadt Karlsruhe mitteilt.