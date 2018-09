Seit dem Wahlsonntag am 22. Juli hat Stutensee mit Petra Becker eine neue Oberbürgermeisterin. Doch bevor sie ihr neues Amt antreten kann, wird sie am heutigen Mittwoch von Oberbürgermeister Frank Mentrup aus den Diensten der Stadt Karlsruhe verabschiedet.

Die 56-Jährige war bis dahin Leiterin des Zentralen Juristischen Diensts in Karlsruhe. Die Verabschiedung durch Oberbürgermeister Mentrup findet am Mittwoch um 11.30 Uhr im Rathaus am Marktplatz statt. Das teilt die Stadt in einer Meldung an die Presse mit.

Becker ist Juristin und arbeitete seit 25 Jahren bei der Stadt Karlsruhe, war seit 2006 als Stellvertreterin des Stadtsyndikus in Führungsverantwortung beim Zentralen Juristischen Dienst. Ab 2014 leitete sie zunächst kommissarisch, ab 2015 auch offiziell das Amt mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.