vor 10 Stunden Karlsruhe Neue Kreuzung für Bahnen: Rüppurrer Straße wird für Autofahrer teilweise gesperrt

Eine neue Baustelle für Karlsruhe: In der Rüppurrer Straße wird ein neuer Gleisbogen eingebaut. Diese Arbeiten dauern ab Ostern bis Ende Juni an. In der Zeit müssen sich auch die Autofahrer auf eine Sperrung einstellen.