Am Weinbrennerplatz und am Tivoli werden Arbeiten an den Gleisen vorgenommen. Daher muss der Betrieb in diesen Bereichen kurzzeitig ruhen. Die betroffenen Bahnen werden über einen neuen Fahrweg geleitet.

Die schwächere Auslastung der Bahnen nehmen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zum Anlass, einige Linien umzuleiten. "Während der Osterferien realisieren wir ein umfangreiches Bauprogramm an mehreren Stellen in der Karlsruher Innenstadt. Aus diesem Grund sind in der Zeit von Samstag, 24. März, 6.15 Uhr, bis Montag, 9. April, 4 Uhr, Umleitungen im Schienenbereich erforderlich", heißt es in einer entsprechenden Information der VBK.

Während dieser Zeit wird der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Weinbrennerplatz und Kühler Krug vorangetrieben. Gleichzeitig finden Arbeiten in der Wendeschleife am Tivoli statt. Zum Einbau neuer Schienen muss der Gleisabschnitt zwischen Weinbrennerplatz und Entenfang dann komplett gesperrt werden.

Davor und danach finden die Arbeiten unter laufendem Betrieb statt. Am Weinbrennerplatz laufen die Arbeiten bereits. Am Kühlen Krug starteten sie ab dem 19. März. Die Haltestelle steht aber noch bis zum 24. März zur Verfügung. Die Bauarbeiten werden dort bis voraussichtlich 27. April andauern.

Am Tivoli erneuern die VBK die Gleisanlage in der Wendeschleife und legen am südlichen Bahnsteigende der Haltestelle eine Gleisquerung mit Ampel an. Die Wendeschleife kann während der Arbeiten nicht befahren werden.

Linien 3, 4, 5 und 55 sind von Änderungen betroffen

So sieht das Umleitungskonzept aus: Die Linie 5 biegt nach der alten Haltestelle Weinbrennerplatz in die Schillerstraße ab und fährt über die Yorckstraße und den Entenfang zum Rheinhafen. Die Haltestelle Mühlburger Feld kann während der Bauarbeiten von den Tram-Linie 5 nicht bedient werden. Die Bus-Linie 55 fährt als Ersatz der Tram-Linie 5 zwischen Weinbrennerplatz und Kühler Krug. Außerhalb der Betriebszeiten verkehrt ein SEV.

Die Linie 4 biegt nach der Halstestelle Durlacher Tor in Richtung Rüppurrer Tor ab und fährt über die Werderstraße und die Haltestelle Tivoli zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen Marktplatz und Herrenstraße werden nicht angefahren. Am Hauptbahnhof wird die Linie 4 mit der Linie 3 verknüpft, die dann weiter in Richtung Neureut-Heide fährt.