Linie S5

Die Fahrt 84854 (Abfahrt Söllingen um 21.57 Uhr) endet künftig bereits in Karlsruhe Rheinbergstraße (bislang bis Wörth Badepark), im Gegenzug wird die Fahrt S5 84856 (Abfahrt in Söllingen um 22.17 Uhr) von Karlsruhe Rheinbergstraße bis Wörth Badepark verlängert. Damit verkürzt sich der Übergang in Wörth Bahnhof auf den RE 12046 (Abfahrt Wörth Bahnhof um 23.21 Uhr) in Richtung Landau von 28 auf acht Minuten.

Neuer Anschluss in Wörth aus Richtung Bad Bergzabern: Der Zug S5 84863 (Abfahrt Wörth Badepark um 22.33 Uhr) nach Pforzheim Hauptbahnhof verkehrt zwischen Wörth Badepark und Karlsruhe Rheinbergstraße drei bis sieben Minuten später. Dadurch kann in Wörth Bahnhof (Abfahrt neu um 22.47 Uhr) der Anschluss aus Richtung Bad Bergzabern (Ankunft RB 12487 in Wörth Bahnhof um 22.42 Uhr) abgenommen werden.

Nächtliches Zugpaar von/nach Wörth Badepark entfällt: Aufgrund schwacher Nachfrage endet die S5 84966 mit Abfahrt in Pforzheim Hauptbahnhof um 0.26 Uhr in den Nächten Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag bereits in Karlsruhe Rheinbergstraße (Ankunft um 1.36 Uhr). Der Abschnitt Karlsruhe Rheinbergstraße – Wörth Bahnhof entfällt. Im Gegenzug entfällt auch die Fahrt ab Wörth Badepark um 2.05 Uhr nach Karlsruhe Rheinhafen.

Frühere Abfahrt: Zur Verbesserung der Pünktlichkeit wird die Fahrt S5 85602 ab Bietigheim-Bissingen (neu bereits um 6.04 Uhr) um vier Minuten vorgezogen.