vor 3 Stunden Karlsruhe Neue Betrugsmasche: Gutscheinkarten freirubbeln - Trickbetrügerin erbeutet über 1.300 Euro

Eine mutmaßliche Trickbetrügerin hat in Karlsruhe einen Schreibwarenladen um über 1.300 Euro erleichtert. Die Frau soll sich am Telefon bei einer Angestellten als Mitarbeiterin von einem Kundenservice ausgegeben haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.